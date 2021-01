Minerva vor Spiel des Lebens – «Müssen Risiko nehmen, um sie zu überraschen» Minerva-Captain Yves Mezger hat im Futsal einiges erlebt. Der Vergleich im Sechzehntelfinal in der Champions League mit Benfica Lissabon ist aber auch für den 33-jährigen Routinier speziell. Adrian Lüpold

Die pure Eleganz: Minerva-Captain Yves Mezger bei einem Torschuss. Foto: Stefan Wermuth

Futsal Minerva trifft im Sechzehntelfinal der Uefa Futsal Champions League unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf das portugiesische Weltklasseteam Benfica Lissabon (Samstag, 19.00 Uhr).

Captain Yves Mezger gibt vor der Partie in der Weissensteinhalle Auskunft über die nicht immer einfache Vorbereitung der Stadtberner in den letzten Wochen. Der 33-jährige Routinier und vierfache Schweizer Meister erklärt, wie man dem turmhohen Favoriten aus Portugal ein Bein stellen kann.

Futsal Minerva geht gegen Benfica Lissabon als klarer Aussenseiter ins Spiel. Was liegt drin gegen die portugiesische Profiequipe? Man hat bei der Niederlage von Bayern München gegen Kiel im Deutschen Pokal gerade wieder gesehen, was in einem Spiel alles möglich ist. Wir impfen uns seit Wochen ein, dass wir gegen Benfica Lissabon eine kleine, aber realistische Chance haben, uns für die nächste Runde zu qualifizieren. An diese kleine Chance glauben wir. Wir werden alles versuchen, um das Wunder irgendwie zu schaffen. Letztlich kocht Benfica auch nur mit Wasser.

Als langjähriger Captain, vierfacher Schweizer Meister und Nationalspieler haben Sie im Futsal schon viel gesehen. Ist das Duell gegen Benfica trotzdem eine Art «Spiel des Lebens»? Es geht definitiv in diese Richtung, ja. Für uns ist es schon alles andere als selbstverständlich, dass wir überhaupt unter den Top 32 in Europa vertreten sind. Allein schon deshalb wird das Spiel gegen Benfica eines der grössten und wichtigsten in der Geschichte des Vereins. Die Tatsache, eigentlich überhaupt nichts zu verlieren zu haben, macht die Ausgangslage sogar noch spezieller.

Minerva pro­fes­si­o­nalisiert seine Strukturen seit Jahren und hat für die Zukunft hohe Ziele. Ist der Vergleich gegen Benfica auch eine Art Lohn für die harte Arbeit? Es zeigt auf jeden Fall, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Das Ziel des Vereins lautet, bis ins Jahr 2023 zu den besten 16 Mannschaften in Europa zu gehören. Nun stehen wir bereits unter den letzten 32, was zeigt, dass sich der Mehraufwand auszahlt. Es lohnt sich auf Dauer einfach mehr zu machen als die anderen. Diesen Weg wollen wir fortführen.

Wie schwierig war die Vorbereitung wegen den coronabedingten Auflagen, die derzeit herrschen? Die Vorbereitung wurde schon massiv erschwert. Einerseits mussten wir mit Maske trainieren. Andererseits hatten wir auch positiv getestete Spieler, was zur Folge hatte, dass wir alle zuhause bleiben mussten und deshalb einige Trainingseinheiten verpassten. Zudem konnten wir in der Schweiz in den letzten Monaten keine Ernstkämpfe bestreiten und wissen nicht genau, wo wir im Moment spielerisch und physisch stehen.

Minerva-Coach Pedro Santos kommt aus Portugal und kennt die Stärken von Benfica aus dem Effeff. Wie hilfreich war sein Wissen in der Vorbereitung? Pedro hat ein riesiges Know-How, natürlich auch über die Mannschaften aus Portugal. Das hat uns in der Vorbereitung auf jeden Fall geholfen. Wir betrieben viel Videostudium, redeten über taktische Varianten und erarbeiteten in den Trainings Ideen, wie wir Benfica am besten überraschen können.