Weniger Teilnehmende – Müssen Läuferinnen nun für ihr Finisher-Shirt bezahlen? Die Konjunkturkrise holt die Laufveranstalter ein. Sie müssen ihre Budgets neu überdenken. Was dies für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedeutet. Pia Wertheimer

Die Läuferinnen und Läufer kehren nur zögerlich an die Startlinie zurück. Foto: Philipp Schmidli (swiss-image.ch)

An der Startlinie der Volksläufe fehlen etliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Was bis anhin vermutet wurde, belegt nun eine Analyse des Vereins Swiss Runners. Diesem gehören 53 Schweizer Läufe an, darunter auch die 16 grössten wie der Grand Prix von Bern, die Escalade in Genf oder der Greifenseelauf. Die Zahlen zeigen: Die Teilnehmerfelder sind 30 bis 40 Prozent kleiner, als sie es noch von 2017 bis 2019 durchschnittlich waren.