Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg verliest während der Orientierung die neusten Zahlen zu den Hospitalisationen und positiv Getesteten und richtet sein tief empfundenes Beileid an die Hinterbliebenen der Verstorbenen, die in der Corona-Statistik geführt werden. Man könne an der Epidemie-Front nicht von einer merklichen Entspannung reden, so Schnegg.