YB-Skorer Nsame und Siebatcheu – Müssen die Young Boys ihr Top-Duo jetzt zusammen bringen? Jean-Pierre Nsame und Jordan Siebatcheu sind die gefährlichsten Stürmer der Liga, standen aber noch nie zusammen in der Startformation. Moritz Marthaler

Wieder einmal zusammen auf dem Feld: Jordan Siebatcheu (l.) und Jean-Pierre Nsame klatschen sich nach dem 4:2 am Sonntag gegen Lausanne ab. Bild: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Duo der Stunde in der Super League hat seine Gemeinsamkeiten: gross, kräftig, kopfballstark. Jean-Pierre Nsame und Jordan Siebatcheu sind beides Franzosen mit kamerunischen Wurzeln. Und beide haben einen echten Lauf: Im neuen Jahr haben sie je vier Tore und davon drei per Hattrick erzielt, in der Liga ist Nsame bei zehn und Siebatcheu bei acht Saisontreffern angelangt. Zusammen totalisieren sie 18 Skorerpunkte, einzig Basels Arthur Cabral und Pajtim Kasami haben einen mehr.

Ein Sturmduo mit dieser Schlagkraft, der Traum für jeden Trainer. Nur: Gleichzeitig auf dem Platz standen Nsame und Siebatcheu selten. Seit Siebatcheus Ankunft im Sommer in Bern sind es etwas mehr als 100 Minuten, von Beginn weg spielten sie noch nie gemeinsam. «Sie haben ähnliche Stärken und ähnliche Schwächen», sagt Trainer Gerardo Seoane. Nsame oder Siebatcheu ergänzt er jeweils mit den flinken, kleineren Meschack Elia oder Felix Mambimbi und behält sich somit eine gewisse Variabilität im Angriff vor.