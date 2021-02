Langenthaler Wortgeschichten – Mürgu Halb daneben ist fast getroffen: An dieser Stelle interpretiert Stadtliterat Alexander Estis Mundartwörter auf seine Weise. Alexander Estis

Der Vetter ist nicht nur mürrisch, sondern auch eigensinnig. Illustration: PD / Alexander Estis

Mein Vetter kommt aus Sibirien und ist sehr mürrisch. Wenn man ihn grüsst, kann man nicht viel mehr erwarten, als dass er einen schief ansieht, und auch das ist schon viel. Fragt man ihn, was er so treibt, antwortet er unwirsch: «Dies und jenes.» In Wirklichkeit macht er aber meist gar nichts, sondern sitzt nur herum und bläst Trübsal. Deshalb nannte ihn seine Mutter «Ugrüm», denn das bedeutet mürrisch. Und er selbst nennt sich auch so.