Andrang an Ostern – Münster-Gottesdienste fast durchwegs ausgebucht Die Gottesdienste im Berner Münster sind bis und mit Ostersonntag fast durchwegs ausgebucht. Grund ist die corona-bedingte Beschränkung der Platzzahl.

Sicht auf Deckenstuckaturen im Berner Münster. Über die Ostertage sind wegen der Platzzahlbeschränkung praktisch alle Gottesdienste ausgebucht. Foto: Keystone

Nur 50 Menschen sind pro Gottesdienst im Berner Münster zugelassen. So will es der Bundesrat. Aus diesem Grund die Messen bis und mit Ostersonntag fast durchwegs ausgebucht. Im weitläufigen Münster liessen sich die Abstände zwar auch mit deutlich mehr Menschen einhalten, wie Sigrist Felix Gerber am Gründonnerstag auf Anfrage sagte. Doch könnten grössere Besucherzahlen das Contact Tracing überstrapazieren.

«Was für eine verkehrte Welt», schrieb der «Bund» auf seiner Online-Seite. «Normalerweise hat es in den Kirchen mehr als genug Platz. Jetzt aber kann es auf den Webseiten der Kirchgemeinden heissen, die maximale Besucherzahl sei schon erreicht.»

Im Münster waren am Donnerstagnachmittag die doppelt angebotenen Gottesdienste vom Karfreitag bereits ausgebucht, ebenso der erste Termin der Osternachtfeier am Samstagabend. Einige Plätze gab es noch am Ostersonntag. Anderswo in der Region sind die Kirchen laut «Bund» ebenfalls schon praktisch voll belegt.

SDA/Sibylle Hartmann

