Einsatz für berufliche Integration – Münsinger Firma gewinnt zum zweiten Mal Berner Sozialstern

Die Informatikfirma Unico Data in Münsingen ist Preisträgerin des Berner Sozialsters 2021. 16 Firmen waren dieses Jahr für den Preis nominiert worden.

Die Informatikfirma Unico Data aus Münsingen gewinnt den Berner Sozialstern 2021. Das ist eine Auszeichnung für Unternehmen, welche sich besonders für die berufliche Integration von Menschen mit einer psychisch bedingten Leistungseinschränkung engagieren.

Wie die Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) Bern am Dienstag mitteilten, gewann die Münsinger Firma den Preis bereits im Jahr 2011. Die Firma habe seither ihr Engagement weitergetragen und «lebe» es im Unternehmen. Von den total 70 dort arbeitenden Menschen weisen derzeit fünf eine psychische Beeinträchtigung auf.

16 Firmen waren für den Preis dieses Jahres nominiert. Drei kamen in eine engere Auswahl, nämlich neben Unico Data auch «Johns kleine Farm» in Kallnach und «Provisorium 46» aus Bern. Am 17. November wird der Preis in Bern übergeben. Verliehen wird er vom Job Coach Placement der UPD Bern.

SDA/ske

