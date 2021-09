Erster Sieg für den Absteiger – Münsingens fulminante neun Minuten Breitenrains Höhenflug geht weiter. Spiez feiert den ersten Saisonsieg. Und Rotweiss Thun behält die Oberhand. Neuigkeiten aus der Region. Simon Scheidegger

Der Münsinger Patric Gasser schoss das zweite Tor für die Aaretaler. Archivbild: Andreas Blatter

YB-Frauen verlieren gegen den Leader

Für die YB-Frauen kam die zweiwöchige Meisterschaftspause zum richtigen Zeitpunkt – zum Kopflüften. Gleich 0:7 verloren die Bernerinnen Ende August gegen den FC Zürich. Und die Spielansetzung zeigte kein Erbarmen, sondern setzte YB bei der Rückkehr in den Meisterschaftsbetrieb am Sonntag gleich die schwerstmögliche Aufgabe vor. Die YB-Frauen empfingen auf dem Sportplatz Wyler die Schweizer Meisterinnen von Servette. Die Genferinnen sind zwar ebenfalls mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet, verfügen aber doch über mehr Qualität als die Bernerinnen. Dies wurde auf dem Feld offensichtlich. Eine gute Stunde hielt das Team von Aurélien Mioch mit, dann sorgten die Genferinnen mit drei Toren für die Differenz.

Breitenrain baut Tabellenführung aus

Breitenrain ist stark in die Promotion-League-Saison gestartet, und der Lauf des Berner Quartiervereins geht weiter. Gegen Bavois gewann der FCB am Samstag dank Toren von Maximilian Dreier (69.) und Cristian Miani (87.) gegen Bavois 2:0. Nach sechs Partien thront die Mannschaft von Martin Lengen mit 16 Zählern an der Tabellenspitze, drei Punkte vor Challenge-League-Absteiger Chiasso. Ganz anders ist die Gefühlslage bei einem anderen Berner Team. Die U-21-Mannschaft der Young Boys verlor gegen die bis dahin ebenfalls sieglose zweite Mannschaft Sions 0:2 und verbleibt mit einem Punkt am Tabellenende. Der FC Biel schliesslich war gegen Rapperswil-Jona zweimal in Führung gelegen und glich in der 84. Minute die Führung der St. Galler aus. Auf das vierte Gegentor in der Schlussminute hatten die Seeländer keine Antwort mehr und mussten die dritte Niederlage hinnehmen.

Köniz bleibt an der Spitzengruppe dran

Im vierten Spiel war es endlich so weit. Münsingen feierte am Sonntag den ersten Saisonsieg in der 1.Liga Gruppe 2. Dank drei Toren innert neun Minuten kam der Absteiger gegen Luzern II zu einem 3:0-Erfolg und kletterte über den Strich. Auch Langenthal ist als Zwölfter gerade noch auf einem Nichtabstiegsplatz, die Oberaargauer verpassten einen Punktgewinn gegen GC II denkbar knapp. Dank zwei Toren in der Nachspielzeit gewannen die Zürcher 4:2. Köniz bleibt derweil an der Spitzengruppe dran. Der FCK holte bei Leader Bassecourt nach einem Tor von Stephan Andrist einen Punkt. In der Gruppe 1 bleibt die Nachwuchsmannschaft des FC Thun an der Spitze. Gegen La Chaux-de-Fonds gewannen die Oberländer dank drei Toren von Leandro Marques 4:1.

Spiez’ erster Punktgewinn

In der Gruppe 3 der 2. Liga interregional kam Spiez zum ersten Saisonsieg. Gegen Courtételle gewann der FCS 3:2. Lerchenfeld und Konolfingen trennten sich im Kantonalderby 0:0 und verbleiben mit je 5 Punkten im Tabellenmittelfeld. Prishtina bleibt in der Gruppe 2 derweil sieglos. Die Berner waren gegen Savièse aber nahe dran. Nach dem Treffer von Artian Kastrati lag Prishtina 2:1 in Führung, innert fünf Minuten wendeten die Walliser aber die Partie.

Rotweiss Thun gewinnt das Kantonsduell

Rotweiss Thun ist optimal in die neue Saison gestartet. Nach dem knappen Sieg gegen Kreuzlingen vor einer Woche (23:22) gewannen die Oberländerinnen am Samstag gegen den HV Herzogenbuchsee 22:19. Es war ein verdienter Erfolg der Thunerinnen, lag die Equipe von Urs Mühlethaler doch stets in Front. Nach zwölf Minuten und dem Treffer von Laura Rotondo zum 5:6 waren die Oberaargauerinnen bis auf ein Tor dran, zum Ausgleich sollte es jedoch in den 60 Minuten nie reichen. Nach der Pause zog Rotweiss angeführt von der fünffachen Torschützin Milena Käslin um sechs Tore davon. Mehr als ein Halbieren des Rückstands lag für HVH nicht drin, womit das Team von Andelko Milosevic nach der Auftaktniederlage gegen Zug punktelos bleibt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.