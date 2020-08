Ohne Rhythmus und Spielpraxis – Münsingen verliert erstes Spiel nach der Quarantäne Mit Verspätung ist auch der FC Münsingen in die Promotion League gestartet – 1:2 gegen YF Juventus. Peter Berger

Münsingens Agron Mustafi wird von Juventus Torschütze Nicola Zuffi (Nr 4) überrannt. Andreas Blatter

Kaltstart am heissen Sonntag: Der FC Münsingen hat erstmals seit dem vergangenen November wieder ein Pflichtspiel bestreiten können. Weil sich die Mannschaft aber zuletzt wegen positiver Corona-Fälle in Quarantäne befunden hat, tat sie das mit einem erheblichen Nachteil. Zwar konnten die Aaretaler am Mittwoch erstmals wieder trainieren und hielten dann bis Samstagmorgen vier Übungseinheiten ab, aber die mangelnde Spielpraxis war offensichtlich.

«Neben dem Rhythmus fehlte auch die Spritzigkeit», sagt Markus Hubacher. Der 30-jährige Mittelfeldspieler glaubt, dass es wohl drei Wochen dauern wird, bis der Rückstand wettgemacht ist. «Denn die individuellen Übungen zu Hause, sind nicht dasselbe wie ein richtiges Training.» Hubacher beschäftigen die Coronafälle in der Liga, befindet sich derzeit doch auch Köniz in Quarantäne. «Ich hoffe, dass die Saison irgendwie fertig gespielt werden kann. Denn als Amateure können wir nicht an einem Mittwochabend nach der Arbeit für ein Nachtragsspiel nach Bellinzona fahren.»

Momentan sind erst drei Runden absolviert. Die Hälfte der 16 Teams hat aber weniger als drei Spiele austragen können, das ebenfalls betroffene Cham noch keines. Die Zuger sind am Dienstag nun bei Breitenrain zu Gast.

Feuz: «Haben nicht wegen Quarantäne verloren»

Münsingen kämpfte gegen das favorisierte YF Juventus trotz mangelnder Spielpraxis vorbildlich. Die Akteure von Kurt Feuz steckten nie auf. Für den Trainer war denn auch klar: «Wir haben nicht wegen der Quarantäne verloren.» Juventus sei schlicht das bessere Team mit den qualitativ besseren Spielern gewesen. Feuz verwies zudem auf die Eigenfehler. Diese wirkten sich entscheidend aus. Zuerst ging nach einem Eckball der Gäste am hinteren Pfosten Nicola Zuffi vergessen. Der Bruder von Luca Zuffi (Basel, vorher Thun) konnte unbedrängt mit einem Kopfball den Führungstreffer erzielen. Bloss zwei Minuten später vernachlässigten die Aaretaler die defensive Absicherung. Der schnelle Patrick Pereira nutzte den Raum und traf zum 2:0 für die ungeschlagenen Zürcher.

Feuz reagierte, brachte zur Pause drei neue Kräfte und hatte das Auswechselkontingent von fünf Spielern schon nach einer Stunde ausgeschöpft. So vermochten die Gastgeber auch nach dem Seitenwechsel einigermassen mitzuhalten, ohne jedoch selber Druck zu erzeugen. «Die Differenz zu einem Spitzenteam ist einfach zu gross. Wir sind uns bewusst, dass uns eine schwierige Saison bevorsteht», hält Feuz fest. Der Coach betont dennoch: «Deswegen geben wir aber nicht auf.» Das zeigten die Akteure auch gegen Juventus. So gelang Captain Patric Gasser in den Schlusssekunden immerhin das Ehrentor. Zu diesem Zeitpunkt agierte das Heimteam nur noch zu zehnt. Luca Lavorato hatte sich zuvor innerhalb von zwei Minuten völlig unnötig zwei gelbe Karten eingehandelt und wurde des Feldes verwiesen. Auch an diesem Vergehen war nicht die Quarantäne Schuld.