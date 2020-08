Promotion League bis 2. Liga – Münsingen verliert erneut Während Köniz den Cup-Einzug bejubelt, verliert Münsingen in der Promotion League erneut. Derweil bodigt Thun II in der 2. Liga inter Tavannes. Peter Berger UPDATE FOLGT

Silvan Meisterhans (am Boden) blieb in der 2. Liga inter mit Lerchenfeld gegen Old Boys Basel (hier Alessio Simonetta) chancenlos. Foto: Patric Spahni

In einem wahren Cup-Fight hat der FC Köniz gegen Cham den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups geschafft. Die Berner setzten sich letztlich mit 7:5 nach Penaltyschiessen durch. Dabei hatte sich das Heimteam auf dem Sportplatz Liebefeld nur dank einem Tor von Cyril Rizzo in der 93. Minute zum 2:2 in die Verlängerung retten können. In der Zusatzzeit brachte der Neuzugang von Langenthal, Alix Bahlouli, die Könizer erstmals in Führung, bevor die Zentralschweizer wieder ausglichen. Dank dem besseren Ende im Penalty-Krimi gastieren die Schützlinge von Trainer Silvan Rudolf nun am Montag als Favorit beim Drittligisten Dürrenast im Berner Duell der 1. Hauptrunde im Schweizer Cup.

Promotion League

Während Köniz in der Meisterschaft erst ein Spiel absolviert hat, verlor der FC Münsingen auch die zweite Partie in der Promotion League. Die Aaretaler mussten sich in der Romandie mit 1:3 dem favorisierten Etoile Carouge beugen. Nikola Marinkovic brachte den FCM zwar kurz nach der Pause auf 1:2 heran, zehn Minuten später hatten die Genfer den Zwei-Tore-Vorsprung aber schon wieder hergestellt. Die Partie Breitenrain gegen Sion wurde wegen der Quarantäne der Walliser verschoben. Antreten konnte aber das Fanionteam der Sittener. Dieses bezwang in einem Testspiel in Châtel-St.-Denis den FC Thun mit 3:1. Der Absteiger war dabei ohne Leonardo Bertone angetreten, der die Freigabe erhalten hatte, um mit anderen Clubs zu verhandeln. Den Treffer für die Thuner erzielte Ridge Munsy.

2. Liga inter

Erfolgreicher war dafür Thun II. Die Oberländer fegten in der 2. Liga interregional auch Tavannes vom Platz. Nach dem 4:0 steht das Team von Gian-Luca Privitelli nach drei Siegen mit einem Torverhältnis von 9:1 zu Buche. Dagegen musste der FC Lerchenfeld in seiner zweiten Partie die erste Niederlage einstecken. Die Thuner waren gegen die Old Boys chancenlos und unterlagen mit 0:3. «Wir haben die individuellen Qualitäten der Basler nicht genügend unterbinden können», resümierte FCL-Trainer Daniel Klossner.

In seinem ersten Saisonspiel musste der FC Spiez in Allschwil gleich mit 0:4 unten durch. Die Basler hatten in der Startrunde gegen Lerchenfeld 0:1 verloren.

Lerchenfelds Trainer Daniel Klossner. Foto: Patric Spahni

2. Liga

In der regionalen 2. Liga setzt der FC Weissenstein seinen Siegeszug fort. Die Equipe von Giannino Romanelli bezwang den SC Bümpliz mit 6:3 und liegt nach drei Erfolgen en suite an der Tabellenspitze. Knapper fielen die Siege der Verfolger Bern (4:3 gegen Italiana) und Ostermundigen (2:1 gegen Bosporus) aus.

In der Gruppe 2 feierte Langnau gegen Schlusslicht Courroux den ersten Sieg (3:1), während sich Kirchberg dem FC Nidau gleich mit 1:4 beugen musste.