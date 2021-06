Heftige Toleranz-Debatte vor EM-Spiel – München setzt trotz Verbot auf Regenbogenfarben, Orban sagt Reise angeblich ab Die Partie Deutschland gegen Ungarn wird zum Kampf um Toleranz und Symbolik. München setzt jetzt auf Fahnen, sogar der Fussballbund zieht mit.

Als Zeichen für Toleranz und Gleichstellung: Das Münchner Stadion hätte beim EM-Spiel vom Mittwoch zwischen Deutschland und Ungarn in Regenbogenfarben erstrahlen sollen, die Uefa will das aber nicht. Foto: Alexander Hassenstein (Getty Images)

Die EM-Partie Deutschland gegen Ungarn von heute Abend wirft einen grossen Schatten voraus. Nachdem die Uefa der Stadt München verboten hat, das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen, setzt man nun auf Fahnen.

Hintergrund dieser Aktion ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität in Ungarn einschränkt und in der vergangenen Woche vom ungarischen Parlament gebilligt wurde. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban.

Laut Medienberichten soll Orban seine geplante Reise zum EM-Spiel nach München inzwischen abgesagt haben. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es aber noch nicht.

«Eine Schande»: EU geht gegen Gesetz vor Infos einblenden EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das ungarische Homosexuellen-Gesetz als «Schande» kritisiert. Es diskriminiere Menschen «aufgrund ihrer sexuellen Orientierung» und verstosse gegen die «fundamentalen Werte der Europäischen Union», sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Sie habe deshalb ihre zuständigen Kommissare aufgefordert, einen Brief an Ungarn zu schicken, «um unseren rechtlichen Bedenken Ausdruck zu verleihen, bevor das Gesetz in Kraft tritt». (afp)

Orban hat an die deutsche Politik appelliert, das Uefa-Verbot für eine Beleuchtung des Münchner EM-Stadions in Regenbogenfarben zu akzeptieren. «Ob das Münchner Fussballstadion oder ein anderes europäisches Stadion in Regenbogenfarben leuchtet, ist keine staatliche Entscheidung», sagte Orban am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch in Budapest gehören Orban zufolge «die Regenbogenfarben selbstverständlich zum Strassenbild».

Zuvor hatte die Europäische Fussball-Union Uefa einen Antrag von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter abgelehnt, die Münchner Arena am Mittwoch beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn in Regenbogenfarben zu erleuchten. Sie sei «aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Angesichts des politischen Kontexts dieser speziellen Anfrage – eine Botschaft, die auf eine Entscheidung des ungarischen Parlaments abzielt – muss die Uefa diese Anfrage ablehnen», teilte sie mit.

«Aufgabe des Elternhauses, nicht des Staates»

Die Regenbogenfahne steht als Symbol für die Akzeptanz und Gleichberechtigung von Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Dazu sagte Ungarns Regierungschef der dpa: «Im kommunistischen Ungarn wurden homosexuelle Menschen verfolgt. Heute garantiert der Staat nicht nur die Rechte von Homosexuellen, sondern er schützt sie aktiv. Die Freiheit des Einzelnen ist das höchste Gut.» Jeder Mensch müsse sich «fraglos» frei für seinen Lebensweg entscheiden dürfen. Die Aufklärung heranwachsender Kinder gehöre aber ins Elternhaus. «Wir schützen diese Aufgabe der Eltern», sagte Orban.

Verteilaktion von 10’000 Regenbogen-Fahnen

Münchens Oberbürgermeister Reiter zeigte sich gestern enttäuscht über die Entscheidung der Uefa: «Ich finde es beschämend, dass die Uefa es uns verbietet, hier in München ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz, Respekt und Solidarität mit der LGBTQI+-Community zu setzen», hatte er gesagt. Weiter enttäusche ihn, dass der Deutsche Fussball-Bund (DFB) nicht mehr erreicht habe. Der Alternativvorschlag, die Arena an einem anderen Tag zu beleuchten, konterkariere doch jegliche Botschaft.

Auch weitere Spitzenpolitiker wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigten sich verärgert über das Verbot. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen twitterte: «Lasst uns ein starkes Zeichen der Vielfalt setzen und den Regenbogen durchs Land tragen.»

Reiter zufolge will die Stadt nun andere Wege finden: Man werde nicht nur das Münchner Rathaus mit Regenbogenfahnen beflaggen, sondern auch das Windrad an der Arena bunt leuchten lassen und den Olympiaturm.

Auch eine Reihe anderer deutscher Fussballstadien und öffentlicher Gebäude soll am Mittwochabend in Regenbogenfarben erleuchtet werden. Der Lesben- und Schwulenverband Bayern kündigte Protestaktionen vor der Münchner Arena an. Die Menschrechtsorganisation Amnesty International kündigte an, sie wolle in Zusammenarbeit mit Christopher Street Day Deutschland 10’000 Regenbogen-Fahnen am Stadion verteilen. Der DFB kündigte an, diese Aktion zu unterstützen.

