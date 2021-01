Bei Entsorgungsfirma in Belp – Müllwagen stand in Flammen In der Nacht auf Donnerstag ist es bei einer Entsorgungsfirma in Belp zu einem Brand gekommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 2 Uhr in der Nacht auf Donnerstag brannte es am Fahrhubelweg in Belp bei einer Lagerhalle. Die Feuerwehr fand vor Ort einen brennenden Lastwagen in einem Industriezelt vor und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und löschen. Ein Übergreifen auf zwei angrenzende Lagerhallen konnte weitestgehend verhindert werden.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen in den Lagerhallen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Es wurde niemand verletzt; eine Person wurde vorsorglich mit der Ambulanz zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Erste Abklärungen haben ergeben, dass der Brand in der gefüllten Abfallpresse des Lastwagens entstanden sein dürfte.

PD/flo