Absteller – Mülleimer Natur Dass viele Masken am Boden statt im Abfall landen, ärgert unsere Leserin Claudia Schorno aus Thun.

Falsches Entsorgen: Die Pflicht des Maskentragens bringt Vorteile, aber auch Nachteile mit sich. Foto: Getty Images/iStockphoto

Obwohl das Wetter nicht so schön war, wollte ich etwas nach draussen und bin durch Thun spaziert. Denn die Natur ist auch bei schlechtem Wetter schön. Es hat mich sehr wütend gemacht, dass überall Masken auf dem Boden liegen. An jeder Ecke steht ein Mülleimer. Und eine benutzte Maske gehört in den Mülleimer und nicht in die Natur auf den Boden. Ich kann es echt nicht verstehen, dass man die gebrauchten Masken einfach auf den Boden schmeisst. Claudia Schorno, Thun

Haben auch Sie etwas, was Sie ärgert? Oder aber sehr freut? In unseren Rubriken «Dankeschön», «Aufsteller» und «Absteller» ist Platz dafür. Beschreiben Sie die Situation in einem kurzen Text und schicken Sie diesen an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Aufsteller / Absteller). Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Wohnort anzugeben.