Das Inselspital während Corona – Müllberge in den Büros, Festbänke in der Kapelle Dauerstress, Improvisationszwang und überraschend entspannte Wöchnerinnen: Die digitale Ausstellung «Pandemic Objects» erinnert an den pandemischen Spitalalltag. Regula Fuchs

Letzten Winter sammelten Julia Rehsmann (l.) und Laura Haensler im Inselspital Geschichten aus der Pandemie – immer dabei hatten sie ihr oranges «Forschungswägeli». Foto: PD/Pandemic Objects

Während der Pandemie stand die Hotellerie des Inselspitals vor einem Problem: Weil die Restaurants wegen der Abstandsregeln nicht mehr so viele Gäste gleichzeitig empfangen durften, brauchte es neue Örtlichkeiten, wo sich die Mitarbeitenden selber verpflegen konnten. So wurde kurzerhand die reformierte Kapelle des Spitals zum Pausenraum umfunktioniert – und die Kirchenbänke bekamen Gesellschaft in Form von Festbänken.