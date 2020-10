Brächete am Ballenberg – Mühselig gepflanzt und sehnsüchtig erwartet Die Brächete hat im Freilichtmuseum Ballenberg in Hofstetten Tradition. Es werden dem Publikum kompetent und einfach die Arbeitsschritte der Flachsverarbeitung gezeigt. Anne-Marie Günter

Eine junge Besucherin schaut unter dem Regenschirm der Spinnerin Marianne Rubin mit grossem Interesse zu. Foto: Anne-Marie Günter

«Flachs und Hanf, so mühselig gepflanzt, so sehnsüchtig erwartet, um ein Zinslein daraus zu berichtigen, um aus Kuder und Knöpfen Leintücher machen zu lassen», schreibt Jeremias Gotthelf in «Die Wassernot im Emmental» über die Wichtigkeit des Flachs auch für ärmere Leute. Die Emme hatte die Ernte zunichtegemacht.