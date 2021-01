Unübersichtliche Kurve – Mühleberg bremst die Autofahrer bei der Kirche Die Gemeinde darf auf der Buchstrasse bei der Kirche eine Begegnungszone einrichten. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines Anwohners abgewiesen. Hans Ulrich Schaad

Im Bereich dieser Verzweigung errichtet die Gemeinde Mühleberg eine Begegnungszone. Das Bundesgericht bewilligt das Vorhaben. Foto: Raphael Moser

Die Strasse ist recht abschüssig, wenn man von Allenlüften her durch Mühleberg in Richtung Kirche fährt. Am ehemaligen Schulhaus vorbei geht es in einem engen Bogen um die Kirche, die Sichtweite ist durch die Kirchenmauer und die nahe an die Strasse gebauten Häuser eingeschränkt.

Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist eigentlich 50. Doch diese wird kaum je erreicht. Zu unübersichtlich ist die Kurve mit einer Abzweigung in den Kirchweg. Ein verwittertes Schild bittet Velo- und Mofafahrer sogar, doch im Schritttempo zu fahren – nicht mehr als eine Dekoration.