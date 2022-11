Verzicht auf Subventionen – Mühle Hunziken will künftig selbsttragend sein Die Mühle Hunziken in Rubigen verzichtet ab 2024 auf Subventionen – aus «Gründen der Fairness», wie der Geschäftsführer sagt.

Die Mühle Hunziken in Rubigen macht einen jährlichen Umsatz von rund drei Millionen Franken. (Archivbild) Foto: Christoph Buchs

Das Konzertlokal Mühle Hunziken will den Betrieb ab 2024 selbsttragend führen. Das 1976 von Peter «Mühli Pesche» Burkart gegründete Konzertlokal entwickelte sich in den vergangenen Jahren so erfreulich, dass es nicht mehr auf einen Beitrag der öffentlichen Hand angewiesen ist.

Immer mehr Leute strömten nach Rubigen. Zwei Sommerbühnen im Freien ermöglichten zudem ein ganzjähriges Kulturangebot, teilte die Regionalkonferenz Bern-Mittelland am Montag mit.

Die Mühle Hunziken wurde 2016 auf die Liste der regional bedeutenden Kulturinstitutionen gesetzt und erhielt fortan jährlich 35’000 Franken von der Standortgemeinde, von den Regionsgemeinden und vom Kanton.

Als Geschäftsführer amtet seit der Saison 2019/20 Christoph «Chrigu» Stuber. Zum Verzicht auf die Subventionen sagt Stuber: «Für uns war es ein Gebot der Fairness, auf die Subventionen zu verzichten angesichts der erfreulichen Entwicklung.»

Belastender Rechtsstreit

Noch vor wenigen Jahren hatte die Mühle Hunziken mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen. Ein Rechtsstreit zwischen Mühle-Hunziken-Gründer Pesche Burkart und seinem Pächter, dem Bluesmusiker Philipp Fankhauser, hatte sich ab 2011 über mehrere Jahre hingezogen.

2014 kauften schliesslich die zwei alternativen Pensionskassen Gepabu und Coopera die Mühle Hunziken, um diese als Konzertlokal im bisherigen Rahmen zu bewahren und der Betreibergesellschaft langfristig zu vermieten. Der Club gehört seit Dezember 2014 der Mühle Hunziken Konzert AG. «Mühli-Pesche» starb nur drei Wochen nachdem der Rechtsstreit bereinigt worden war, am Weihnachtsabend 2014 an Herzversagen.

In der schwierigen Zeit sei man sehr dankbar gewesen für den öffentlichen Beitrag, sagt Stuber, damals hätte der juristische Streit um die Mühle Hunziken auch dazu geführt, dass viele regelmässige Besucherinnen und Besucher weggeblieben seien.

Heute sieht die Situation wieder um einiges rosiger aus: Die Mühle Hunziken macht laut Stuber einen jährlichen Umsatz von rund drei Millionen Franken, «da fallen die 35’000 Franken nicht gross ins Gewicht».

Auch während der Pandemie habe die Mühle keinen eigentlichen Lockdown gekannt, die ausgefallenen Konzerte seien teils mit Kochanlässen kompensiert worden, zeitweilig war die Mühle Hunziken auch ein Museum.

SDA/lex

