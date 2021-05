Impulsprogramm für frankofones Bern – Moutiers Austritt als Chance für den Berner Jura Der Kanton schaut nach Moutiers Abstimmung vorwärts. Mit Alt-Regierungsrat Mario Annoni als Projektleiter will er im Berner Jura eine neue Dynamik auslösen. Stefan von Bergen

Die Berner Kantonsverwaltung verlässt bald Schloss und Präfektur in Moutier. Wohin sie zieht, wird nun in einem Teilprojekt diskutiert. Foto: Olivier Allenspach

Es klingt wie ein Seufzer der Erleichterung: Der Kanton Bern sei nun «von der Last der Jurafrage befreit». Das schreibt der Regierungsrat in seinem Communiqué vom Donnerstagmorgen über die Zukunft des Berner Juras nach dem am 28. März beschlossenen Austritt der Gemeinde Moutier.

Die Regierung will nun «die Jurafrage endgültig abschliessen». Und zwar mit einer Vorwärtsstrategie, die den Namen «Avenir Berne romande» trägt. Das Impulsprogramm, das «eine konstruktive regionale Dynamik entfalten» soll, hat auch schon einen Gesamtprojektleiter: Die Kantonsregierung hat dafür ihrem früheren bernjurassischen FDP-Mitglied Mario Annoni (66), Alt-Regierungsrat aus La Neuveville, ein Mandat erteilt.