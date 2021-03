Antwort auf die Jura-Frage – Moutier wechselt im zweiten Anlauf zum Kanton Jura Die Projurassier behielten deutlich die Überhand: Mit 2114 Ja- gegen 1740 Nein-Stimmen entscheiden sich Moutiers Stimmberechtigte, aus dem Kanton Bern auszutreten. Stefan von Bergen , Martin Bürki , SDA UPDATE FOLGT

Freudenschreie und -tränen sondergleichen: Die Separatisten feiern ihren Abstimmungssieg auf dem Bahnhofplatz von Moutier. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Das bis jetzt bernische Städtchen Moutier verlässt den Kanton Bern und tritt zum Kanton Jura über. 2114 von 4400 Stimmberechtigten sagten Ja zu einem Kantonswechsel, 1740 stimmten dagegen.

Dieses Resultat verkündete am späten Sonntagnachmittag Claude Mottaz, der Präsident des kommunalen Wahlbüros, in Moutiers «Sociét’halle». Die Auszählung wurde wegen der Corona-Pandemie in der geräumigen früheren Fabrikhalle statt in Moutiers Rathaus durchgeführt. Wohl noch nie vorher wurde eine kommunale Abstimmung in der Schweiz so minutiös kontrolliert. Das Bundesamt für Justiz überwachte den Urnengang.