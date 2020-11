Bund mit Schlüsselrolle – Moutier-Urnengang bis ins kleinste Detail geregelt Im März stimmt Moutier erneut über einen Wechsel zum Kanton Jura ab. Noch nie zuvor wurden für eine Gemeindeabstimmung so detailreiche Regelungen erlassen – und noch nie nahm der Bund eine derartige Kontrollfunktion ein.

David Gaffino, Vizestaatsschreiber des Kantons Bern, Christoph Auer, Staatsschreiber des Kantons Bern, Jean-Christophe Geiser, Verantwortlicher für das Juradossier im Bundesamt für Justiz und Christian Vaquin, Gemeindeschreiber von Moutier (von links), präsentieren am Fretiag in Bern die besonderen Massnahmen für die Abstimmungswiederholung in Moutier. Foto: Keystone/Anthony Anex

In Moutier kommt es im März 2021 zu einer schweizweiten Premiere. Nie zuvor wurden für eine Gemeindeabstimmung so detailreiche Regelungen erlassen – und noch nie nahm der Bund eine derart aktive Rolle ein. Das erklärte Christoph Auer, Staatsschreiber des Kantons Bern, am Freitag vor den Medien in Bern.

Er präsentierte die besonderen Massnahmen für die Abstimmungswiederholung in Moutier, die der bernische Regierungsrat in Absprache mit der Gemeinde, dem Bund und dem Kanton Jura beschlossen hat.

Die Stimmberechtigten des bernjurassischen Städtchens hatten sich im Juni 2017 mit knappem Mehr für einen Wechsel zum Kanton Jura ausgesprochen. Der Urnengang wurde später von der bernischen Justiz wegen Unregelmässigkeiten annulliert.

Das dürfe nicht noch einmal passieren, betonte Auer. Darin seien sich alle Beteiligten einig. Das Ziel müsse sein, dass das Resultat der zweiten Abstimmung von allen Stimmberechtigten akzeptiert werde. Der Regierungsrat hofft, dass danach endlich ein Schlussstrich unter die Jura-Frage gezogen werden kann.

Bund kontrolliert Abstimmung

Eine Schlüsselrolle kommt bei der neuen Abstimmung am 28. März 2021 dem Bund zu. 2017 hatte er lediglich eine Beobachterrolle inne. Diesmal übernimmt er zusätzliche Aufgaben. So wird das Bundesamt für Justiz die von der Gemeinde erstellten Abstimmungsunterlagen überprüfen und an die Stimmberechtigten versenden.

Wer brieflich abstimmt, sendet seine Unterlagen an das Bundesamt für Justiz in Bern. Wer die persönliche Stimmabgabe bevorzugt, kann dies zu genau definierten Zeiten im Rathaus von Moutier tun. Dort wird ein einziger, versiegelter Behälter aufgestellt sein.

Am Abstimmungssonntag werden alle Stimmen unter Beobachtung des Bundes gezählt – diejenige aus dem versiegelten Behälter im Rathaus und diejenigen, die beim Bund in Bern eingingen und die von der Kantonspolizei am Abstimmungssonntag nach Moutier gebracht werden. Selbst bei diesem Transport ist ein Beobachter des Bundes dabei.

Persönliche Übergabe im Heim

Klar definiert wurden zudem die Fälle, in denen die Abstimmungsunterlagen nicht direkt an Stimmberechtigte adressiert sind. Das betrifft beispielsweise Stimmberechtigte in Heimen, Spitälern und Institutionen. Hier muss die Übergabe der Unterlagen persönlich durch die Leitung der Institution erfolgen.

Wer die Stimmabgabe wegen eines körperlichen Gebrechens nicht selbst erledigen kann, darf die Hilfe von zwei Beobachtern des Bundes in Anspruch nehmen.

Die fortlaufende Kontrolle des Stimmregisters durch den Kanton Bern wurde schon früher geregelt. Auch die weiteren Aufgaben der bernischen Staatskanzlei und die Rolle der Gemeinde wurden detailreich festgelegt.

Grenzen des Staates

Bei diesen umfassenden Massnahmen gebe es einen Konsens zwischen den Behörden, sagte der bernische Vizestaatsschreiber David Gaffino. Der Staat interveniere überall dort, wo es nötig und möglich sei. Es gebe aber auch Grenzen: «Wir können nicht einen Polizisten hinter jeden Bürger stellen.»

Was zwischen dem Empfang der Unterlagen und der Stimmabgabe geschehe, könne und wolle der Staat nicht kontrollieren. Die Stimmberechtigten seien gefordert, eigenverantwortlich zu handeln.

Auch die Akteure im probernischen und projurassischen Lager sollten ihren Beitrag an einen hieb- und stichfesten Urnengang leisten. «Diese Abstimmung muss sauber laufen», betonte Gaffino.

sda/tag