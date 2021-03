Vor Abstimmung über Kantonszugehörigkeit – Moutier und Bundesamt erstaunt über Berns Vorgehen Die Berner Regierung hat weiterhin Zweifel an Moutiers Stimmregister. Beim Bundesamt für Justiz und der Gemeinde Moutier glaubt man an eine korrekte Abstimmung. Stefan von Bergen

Das Hôtel de ville – das Rathaus in Moutier. Foto: Nicole Philipp

Die Anspannung vor der Abstimmung über Moutiers immer noch ungeklärte Kantonszugehörigkeit ist schon gross genug. Bevor nun am Sonntag gegen 17.00 Uhr im Jurastädtchen das Resultat bekannt wird, stiftet eine Medienmitteilung der Berner Kantonsregierung noch zusätzliche Unruhe. Der Regierungsrat reagierte darin am Samstag auf die Publikation eines vertraulichen Briefwechsels im «Blick». In einem Antwortschreiben an das Bundesamt für Justiz tönte die Berner Staatskanzlei offenbar an, dass es in Moutiers Stimmregister weiterhin unklare Einträge gebe, die auf Abstimmungstourismus hinweisen könnten.