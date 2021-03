Leserreaktionen – «Moutier soll im Jura das Budget belasten» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Abstimmung in Moutier. Die Meinungen dazu gehen auseinander.

Zum Kommentar von Stefan von Bergen «Adieu Moutier, viel Glück im Kanton Jura!»

Für den Kanton Bern ist dieser Kantonswechsel das Beste, das passieren konnte. Moutier sollte möglichst bald zum Jura gehören und dort das Budget belasten. Jetzt muss das noch durch die Kantone und das Parlament – und das dauert leider. Onlinekommentar von Andrea Salvisberg

In den Kommentaren von Deutschschweizern zeigt sich deren Arroganz und abwertende Grundhaltung. Sind kantonale Investitionen zum Beispiel in Kandersteg oder Lenk auch nur ein Kostenfaktor? Es ist unbestritten, dass in verschiedenen Bereichen der Berner Jura stiefmütterlich behandelt worden ist. Onlinekommentar von Jürg Härdi

Eigentlich ist es verwunderlich, dass in der heutigen globalen und «no Borders» Welt eine Kantonszugehörigkeit so viele Emotionen auslöst. Die Covid-Krise hat doch gezeigt, dass der Kantönligeist nur hinderlich ist. Onlinekommentar von Werner Berger

Zu «Moutier wechselt im zweiten Anlauf zum Kanton Jura»

Als ich die Bilder der jubelnden Menge gesehen habe, und das bei einer laufenden Pandemie, da konnte ich nur noch den Kopf schütteln. Es soll mir noch mal jemand sagen, dass der Mensch ein schlaues Wesen sei. Und die Regierung in Moutier schaut dem Ganzen noch zu. Da weiss man schon, dass diese Regierung nicht viel taugt. Rene Nydegger, Bern

Dieser aus der Zeit gefallene Konflikt wird wohl nur vorübergehend beigelegt sein. Die pro-jurassischen Kräfte scheinen in einer anderen Welt zu leben und werden vermutlich weiterhin versuchen, den Kanton Jura auszuweiten. Fraglich scheint mir, ob solche Volksabstimmungen, welche von grosser Tragweite auch für die kommenden Generationen sind, wirklich nur mit minimalen Mehrheiten möglich sein sollten. Um spontane Entscheide bei Abstimmungen zu vermeiden, sollten Abstimmungen über die Souveränität oder Austritte aus Bündnissen entweder wiederholt über Jahre bei Abstimmungen zum Ausdruck gebracht oder dann nur mit Zweidrittelmehrheiten gewonnen werden. Vermutlich wäre etwa der Brexit jetzt nicht mehr zustande gekommen. Onlinekommentar von Christoph Frech

Zum Leserbrief von Beat Schneider «Fragen sind durch China-Bashing gefärbt»

Ich danke Beat Schneider herzlich für seinen mutigen Leserbrief zum China-Bashing. Endlich eine ausgewogene, informierte Stellungnahme im gehässigen Geheul gegen China, das zurzeit durch die Medien läuft. Seit ziemlich genau hundert Jahren pflegen wir, von den USA befeuert, Feindbilder gegen den Kommunismus und die kommunistisch regierten Länder. Neben China gehören auch Russland, Nordkorea, Kuba und Venezuela dazu. Kritik an diesen Ländern mag berechtigt sein. Aber sie ist meist einäugig und gefährlich. Es ist sinnlos, jahrzehntealte Feindbilder unkontrolliert weiterzupflegen. Sie gehören seit eh und je zum Instrument kriegführender Staaten. Länder werden zu Feinden erklärt. Ihre Staatsoberhäupter werden dämonisiert. Und so sickern sie, ohne dass wir es merken, in uns ein und schaffen ein Klima des Misstrauens, der Feindseligkeit und führen in letzter Konsequenz zu militärischer Aufrüstung und Krieg. Werner Kaiser, Thun

In einem Punkt hat Beat Schneider recht: Das Interview mit dem chinesischen Botschafter ist informativ. Die heftige Replik des Botschafters auf die relativ moderaten Bedenken der Schweizer Regierung in Bezug auf die Menschenrechtssituation in China beweisen nur, dass damit der Finger auf den wunden Punkt gelegt wurde. Wie kann es denn sein, dass die sogenannten «Bildungseinrichtungen» für die Uiguren mit Stacheldraht und Wachtürmen versehen sind? Wie kommt es, dass die neuen Gesetze Chinas betreffend Hongkong klar gegen das seinerzeitige Abkommen mit Grossbritannien für die Übergangszeit verstossen? Es ist an der Zeit, endlich Klartext mit China zu reden. Das hat rein gar nichts mit Bashing zu tun – sondern mit Aufrichtigkeit und Rückgrat. Hansjürg Sieber, Bern

Zu «Statt Lockerungen gibts Alarmwerte für neue Verschärfungen»

Im Gastgewerbe hat jeder fünfte Betrieb schon aufgegeben und die Situation verschärfe sich täglich, sagt Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse. Auch werde jetzt der massive Stellenabbau zur Realität. Der Bundesrat ignoriert den Willen des Volkes und die Grundrechte. Er entscheidet gegen die Kantonsregierungen, das Volk wird schon gar nicht mehr gefragt. Es scheint, als wolle er vor allem, dass sich das Volk nicht über sein massives Versagen austauschen kann. Alain Zuchuat, Sion/Bern

Zu «Nur wenn er sich jetzt bremst, ist er irgendwann schnell»

Ich als angefressener Motorradfahrer (Harley-Davidson) verfolge jedes MotoGP-Rennen. Leider frag ich mich, was ein Tom Lühi, wohlvermerkt Ex-Weltmeister Moto3, im Moto2 noch erreichen will? Mit seiner Fahrweise hat er gegen die Jungen keine Chance. Ein Dominik Aegerter musste aus finanziellen Gründen aufgeben, war aber eigentlich besser. Ich finde Tom Lüthi sollte jetzt aufhören, bevor er sich lächerlich macht. Fritz Schmid, Neuenegg

