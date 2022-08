Bike-Unfall an der Lenk – Mountainbikerin schwer verletzt Am Samstag stürzte eine Mountainbikerin an der Lenk. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht.

Bei einem Selbstunfall zog sich eine Mountainbikerin am Samstagnachmittag an der Lenk schwere Verletzungen zu. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde die Blaulichtorganisation kurz nach 16.35 Uhr alarmiert. «Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Mountainbikerin auf einem markierten Weg vom Metschstand in Richtung Hahnenmoos, als sie auf der Höhe des Hotelrestaurants aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über ihr Velo verlor und stürzte», schreibt die Polizei. Die Bikerin wurde dabei schwer verletzt.

Zunächst sei sie von Drittpersonen und dann von einem sofort eingesetzten Team der Rega medizinisch versorgt worden. Die Mountainbikerin wurde schliesslich mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die Kantonspolizei Bern hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Ursachen und Umstände des Unfalls zu ermitteln.

pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.