Unfall am Schallenberg – Motorräder kollidieren auf Passstrasse – eine Person schwer verletzt In der letzten Kurve vor der Passhöhe kam es am Sonntagnachmittag am Schallenberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern.

Am Sonntag kurz vor 16.15 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einem Verkehrsunfall auf der Schallenberg-Passstrasse in Süderen (Gemeinde Röthenbach im Emmental) ein. Gemäss aktuellen Erkenntnissen fuhr ein Motorrad von Süderen her in Richtung Pass, als der Lenker in der letzten Rechtskurve vor der Passhöhe aus noch zu klärenden Gründen stürzte.

Das Motorrad geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit einer entgegenkommenden Töfffahrerin, die ebenfalls stürzte. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Sie musste mit der Air-Glaciers ins Spital geflogen werden. Der Fahrer des anderen Motorrades wurde vor Ort kontrolliert, musste jedoch nicht ins Spital gebracht werden. Während rund 20 Minuten stand der Verkehr still. Hergang und Umstände des Unfalls sind Gegenstand von Ermittlungen.

sih/pkb

