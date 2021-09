Unfall in Bleiken – Motorradlenker verletzt und ins Spital geflogen Am Dienstagabend kollidierten zwischen Bleiken und Oberdiessbach ein Motorrad und ein Auto. Der Motorradlenker wurde dabei verletzt.

Am Dienstabend um zirka 17 Uhr ist es zwischen Bleiken (Gemeinde Oberdiessbach) und Oberdiessbach zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde dabei ein Motorradlenker verletzt.

Der Motorradlenker war von Bleiken in Richtung Oberdiessbach gefahren, während gleichzeitig ein Auto in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. In einer engen Kurve kurz nach dem Weiler Leen kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der Motorradlenker und wurde teilweise unter dem Motorrad eingeklemmt. Passanten leisteten dem Verletzten erste Hilfe, bis das ein Team der Rega eintraf und den Mann ins Spital flog.

Während der Unfall- und Bergungsarbeiten wurde die Strasse zwischen Bleiken und Oberdiessbach bis zirka 20 Uhr gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

pd/ske

