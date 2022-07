Nach Auffahrunfall in Langenthal – Motorradlenker schwer verletzt ins Spital geflogen Am Freitag hat sich in Langenthal eine Auffahrkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto ereignet. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit der Rega ins Spital geflogen (Symbolbild). Foto: Laurent Gilliéron/Keystone

Im stockenden Verkehr auf der Bern-Zürichstrasse in Langenthal kam es am Freitag kurz vor 16.50 Uhr zu einer Auffahrkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein Töfffahrer war von Langenthal herkommend in Richtung Wynau unterwegs gewesen, als er in ein vor ihm fahrenden Auto prallte, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte.

Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Der Autolenker blieb unverletzt.

Die Strasse musste für die Rettungs- und Unfallarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang und die Umstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern.

PD/flo

