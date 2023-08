Unfall in Zweisimmen – Motorradlenker schwer verletzt Beim Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der Thunstrasse in Zweisimmen verletzte sich der Motorradfahrer schwer.

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Montagabend auf der Thunstrasse in Zweisimmen zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Personenwagen gekommen. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der Unfallhergang wird untersucht. Die Meldung war kurz nach 18 Uhr bei der Kantonspolizei Bern eingegangen.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen war der Motorradlenker von Zweisimmen herkommend in Richtung Boltigen unterwegs, als er im Bereich einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte das Zweirad mit einem Personenwagen. Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich schwer. Der Lenker des Autos sowie seine Beifahrerin blieben beim Unfall unverletzt.

Der Verkehr auf dem betreffenden Strassenabschnitt wurde wechselseitig geführt. Für die Verkehrsregelung stand die Feuerwehr Zweisimmen im Einsatz.

PD

