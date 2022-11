Verkehrsunfall in Schüpfen – Motorradlenker nach Kollision mit Auto schwer verletzt In Schüpfen ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengeprallt. Dabei verletzte er sich schwer. Miriam Schneuwly , PD

Am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ist es auf dem Erdbächli in Schüpfen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Motorrad und ein Auto kollidierten, worauf der Motorradlenker schwer verletzt ins Spital geflogen werden musste.

Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte, war das Motorrad von Bütschwil in Richtung Schüpfen unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 193 geriet es in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der Motorradlenker stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit der Rega ins Spital geflogen. Der genaue Unfallhergang und die Umstände werden durch die Kantonspolizei Bern untersucht.

