77 km/h zu schnell unterwegs – Motorradlenker mit 157 km/h geblitzt Am Freitag raste ein 26-jähriger Töfflenker in Wynigen mit 157 km/h in eine Radarfalle. Dem Lenker wurde der Führerausweis abgenommen.





Am Freitagmittag ist in Wynigen BE bei einer Kontrolle ein Motorradfahrer mit 157 km/h statt den erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen. Der Lenker musste den Führerausweis abgeben.

Die Geschwindigkeitskontrolle wurde auf der Riedtwilstrasse in Wynigen durchgeführt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagabend mitteilte. Dabei passierte kurz nach 11.30 Uhr ein Motorrad, das von Wynigen herkommend in Richtung Riedtwil unterwegs war die Kontrollstelle mit 157 km/h nach Abzug der gesetzlichen Toleranz.

Eine Polizeipatrouille konnte wenig später das Motorrad nahe Bollodingen auffinden und den Lenker anhalten. Der 26-Jährige wurde auf eine Polizeiwache gebracht und einvernommen. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde abgenommen. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Der Beschuldigte wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, wie es weiter heisst.

( pd/tag )