Beim Bollwerk in Bern – Motorradlenker kollidiert frontal mit Auto In Bern ist in der Nacht auf Sonntag ein Motorrad am Bollwerk frontal mit einem Auto kollidiert. Der 24-jährige Töfflenker wurde dabei verletzt.

In der Nacht auf Sonntag kam es am Bollwerk in Bern zu einem schweren Unfall. Nach aktuellen Erkenntnissen fuhren zwei Motorradlenker gegen 2.30 Uhr vom Bubenbergplatz herkommend über den Bahnhofsplatz in Richtung Bollwerk, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Auf Höhe Neuengassunterführung hielten die beiden Lenker vor der Ampelanlage auf dem rechten und linken Fahrstreifen an. Nachdem sie ihre Fahrt fortgesetzt hatten, geriet das auf der linken Spur fahrende Motorrad kurz nach dem Fussgängerstreifen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto.

Der 24-jährige Motorradlenker wurde verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden. Der 32-jährige Autolenker wurde aktuellen Kenntnissen zufolge nicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Rettungs- und Unfallarbeiten wurde der Verkehr auf dem Strassenabschnitt einspurig geführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen.

( tag/pd )