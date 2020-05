Zwischen Linden und Röthenbach – Motorradlenker bei Unfall mit Traktor verletzt In Linden kam es am Freitag zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Traktor. Der Motorradlenker musste mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Freitag kam es gegen 15.15 Uhr auf der Röthenbachstrasse in Linden zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Traktor. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Traktor mit einem Anhänger von Linden in Richtung Röthenbach unterwegs, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Der Traktor war im Begriff, links auf die Schindellegi abzubiegen, als es aus noch zu klärenden Gründen zu einer Kollision mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Motorrad kam.

Der Motorradlenker wurde beim Unfall verletzt und vor Ort durch ein Ambulanzteam erstversorgt. Anschliessend wurde er mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen. Der Lenker des Traktors blieb unverletzt.

Während den Unfallarbeiten wurde der Verkehr durch die Feuerwehr Linden wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

( pd/tag )