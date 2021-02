Unfall in Wynigen – Motorradfahrerin mit Helikopter ins Spital geflogen Am Samstagnachmittag kam eine 43-jährige Frau von der Kappelenstrasse ab und stürzte eine Böschung hinunter. Pia Scheidegger

Eine Motorradlenkerin kam am Samstagnachmittag auf Höhe Hintere Breitsloon von der Kappelenstrasse ab und stürzte mit dem Motorrad eine Böschung hinunter in ein Bachbett. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Die 43-Jährige war von Wynigen via Fuhren in Richtung Kappelen unterwegs.