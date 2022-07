Verkehrsunfall in Gadmen – Motorradfahrerin in Felswand geprallt Am Freitagabend hat sich eine Frau bei einem Motorrad-Unfall schwer verletzt.

In Gadmen hat sich am Freitagabend ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: Bruno Petroni

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern fuhr eine 25-Jährige am Freitagabend gegen 18.20 Uhr mit einem Motorrad vom Sustenpass herkommend in Richtung Gadmen, als ihr Motorrad in der Linkskurve nach der Haltestelle Gadmen Saageli aus noch zu klärenden Gründen von der Strasse abkam. Die Frau stürzte daraufhin mit ihrem Motorrad und prallte in eine Felswand. Sie wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die 25-Jährige nach der Erstbetreuung durch Personen vor Ort von der Rega ins Spital geflogen. Die Strasse musste kurzzeitig gesperrt werden und war während der Dauer der Unfallarbeiten im Anschluss einseitig befahrbar. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

PD

