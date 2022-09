Am Sustenpass – Motorradfahrer verletzt sich schwer bei Sturz Ein Motorradfahrer ist am frühen Sonntagabend am Sustenpass mit dem Heck eines vorausfahrenden Autos kollidiert und gestürzt.

Der Töff-Unfall ereignete sich auf der Sustenpassstrasse. Foto: Raphael Moser

Wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilt, fuhr der Mann von der Passhöhe her in Richtung Gadmen. Kurz vor der Abzweigung in Richtung Wendenalp prallte der Mann aus noch ungeklärten Gründen ins vorausfahrenden Auto, das Teil war einer Autokolonne. Nach der Kollision überschlug sich das Motorrad. Der Lenker musste mit schweren Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden.

Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Polizei die Sustenpassstrasse für kurze Zeit komplett sperren. Sie hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pkb

