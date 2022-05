Unfall in Guttannen – Motorradfahrer verletzt sich schwer Am Samstagmittag ist in Guttannen ein Mann mit seinem Motorrad gestürzt. Er wurde schwer verletzt und von der Rega ins Spital geflogen.

Ein Rega-Helikopter im Einsatz (Symbolbild). Am Samstag musste die Rega einen Motorradfahrer ins Spital fliegen, der in Guttannen gestürzt war. Foto: Bruno Petroni

Es war am Samstag, kurz vor 11.50 Uhr, als der Kantonspolizei Bern gemeldet wurde, dass sich in Guttannen ein Unfall ereignet habe. «Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Motorradfahrer vom Grimselpass herkommend in Richtung Guttannen unterwegs. Auf Höhe Räterichsboden stürzte der 29-Jährige aus noch zu klärenden Gründen mit seinem Motorrad und blieb schwer verletzt liegen», heisst es in der Medienmitteilung der Kantonspolizei. Nach der Erstbetreuung vor Ort durch Drittpersonen und ein Ambulanzteam wurde der Motorradfahrer von der Rega ins Spital gebracht. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pkb

