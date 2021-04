Auf der Autobahn A6 bei Kiesen – Motorradfahrer verletzt sich bei Auffahrunfall Ein Töfffahrer ist am Donnerstagabend auf der Autobahn A6 bei Kiesen bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Ein Fahrstreifen musste rund eine Stunde gesperrt werden.

Der Auffahrunfall ereignete sich auf der Autobahn A6 auf Höhe Kiesen in Fahrtrichtung Thun. Foto: Screenshot/Google Streetview

Zum Unfall mit drei Fahrzeugen in Fahrtrichtung Thun kam es am Donnerstagabend kurz nach 18.20 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte. Demnach war ein Autolenker auf die Autobahn gefahren und musste auf dem Normalstreifen wegen Staubildung abbremsen, darauf kam es zur Auffahrkollision mit einem Auto, das dahinter fuhr.

In der Folge prallte ein Motorradfahrer, der ebenfalls auf der Normalspur unterwegs war, ins Heck des zweiten Autos. Er wurde dabei zu Boden geworfen. Ein Ambulanzteam brachte den Verletzten nach der Erstbetreuung vor Ort ins Spital.

Der Lenker und die Lenkerin der am Unfall beteiligten Autos blieben unverletzt. Das nicht mehr fahrbare Motorrad musste abgeschleppt werden, an den Autos entstand Sachschaden. Wegen der Unfall- und Rettungsarbeiten musste der Normalstreifen rund eine Stunde lang gesperrt werden. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

chh/sda

