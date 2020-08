Wiedlisbach – Motorradfahrer verletzt Am Samstagabend kollidierte in Wiedlisbach ein Auto mit einem Motorrad. Der Töfffahrer wurde verletzt ins Spital gebracht.

Am Samstagabend nach 19 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern ein Unfall auf der Wangenstrasse in Wiedlisbach gemeldet. Ein Auto fuhr von Wangen herkommend in Richtung Wiedlisbach und wollte auf die A1 in Richtung Zürich auffahren. Bei der Abzweigung zur Autobahnauffahrt sei es zur Kollision mit einem Motorrad gekommen, teilt die Kantonspolizei mit.

Der Motorradfahrer kam zu Fall. Er prallte gegen einen Strassensignalpfosten und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Autolenker blieb unverletzt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

maz