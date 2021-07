Unfall in Schönried – Motorradfahrer verletzen sich bei Kollision Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall in Schönried. Die dabei beteiligten Motorradfahrer mussten ins Spital gebracht werden.

Bei einer Kollision in Schönried haben sich am Samstagnachmittag zwei Motorradfahrer verletzt. (Symbolbild) Foto: Keystone

Zwei Motorradfahrer haben sich am Samstagnachmittag in Schönried bei einer Kollision verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagvormittag mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei ein Motorradfahrer von Schönried herkommend auf der Schönriedstrasse in Richtung Saanen gefahren. In einer Rechtskurve sei er auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es dann zu einer frontal-seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad gekommen ist.

Beide Motorradfahrer seien gestürzt und hätten sich dabei verletzt. Der aus Schönried fahrende Motorradlenker musste schwer verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden. Der andere Motorradlenker wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Wegen der Rettungs- und Unfallarbeiten musste der Verkehr auf dem entsprechenden Strassenabschnitt während mehreren Stunden vollständig gesperrt werden.

sda/sst

