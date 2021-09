Unfall auf Sustenpassstrasse – Motorradfahrer tödlich verunfallt Bei einem Selbstunfall auf der Sustenpassstrasse starb am Sonntagmorgen ein 27-jähriger Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. pkb

Ein Motorradfahrer war auf der Sustenpassstrasse in Richtung Passhöhe unterwegs gewesen, das teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Kurz vor der Passhöhe kam der 27-Jährige aus dem Kanton Zürich zwischen dem Himmelranktunnel und dem Wasserfalltunnel in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Wehrstein.

Der Motorradfahrer stürzte und fiel in der Folge mehrere Meter den Abhang hinunter. Er wurde zunächst durch mehrere Verkehrsteilnehmer betreut, ehe die aufgebotenen Rettungskräfte, darunter eine Rega-Crew, die medizinische Versorgung übernahmen. Trotz der sofortigen Rettungsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der schwer verletzte Motorradfahrer noch an der Unfallstelle starb.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste der Verkehr während mehrerer Stunden wechselseitig geführt werden. Die Feuerwehr innert dem Kirchet stand aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten und für die Verkehrsregelung im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

