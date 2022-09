Unfall in Guttannen – Motorradfahrer stürzt nach Notbremsung Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag nach einer Notbremsung im Marzolitunnel gestürzt und schwer verletzt worden. Die Rega flog ihn ins Spital.

Am späten Sonntagnachmittag ist in Guttannen ein Motorrad verunfallt. Die Meldung dazu ging bei der Kantonspolizei Bern kurz vor 16.25 Uhr ein. Ein Motorradlenker sei im Marzolitunnel in Richtung Handegg unterwegs gewesen, als er kurz vor Ende des Tunnels aus noch zu klärenden Gründen eine Notbremsung einleiten musste. In der Folge stürzte er und wurde dabei schwer verletzt. Das Motorrad rutschte rund 30 Meter über die Fahrbahn in Richtung Tunnelausgang. Der 1984 erbaute Marzolitunnel liegt 2.5 Strassenkilometer oberhalb der Handegg und ist 900 Meter lang.

Drittpersonen leisteten dem schwer verletzten Mann umgehend erste Hilfe, ehe er durch ein umgehend ausgerücktes Ambulanzteam medizinisch versorgt und schliesslich mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und zu den Umständen aufgenommen.

Am unteren Bildrand führt die Passstrasse in den Marzolitunnel, oben ist der Räterichsbodensee zu sehen. Foto: Bruno Petroni

