Unterwegs Richtung Sustenpass – Motorradfahrer stirbt bei Unfall In Gadmen kollidierten am Sonntag ein Auto und ein Motorrad. Der Motorradfahrer verletzte sich dabei so schwer, dass noch auf der Unfallstelle starb.

Auf der Sustenstrasse in Gadmen ereignete sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, fuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer von Innertkirchen in Richtung Sustenpass. Eingangs einer Linkskurve im Gebiet Egg, vor der Ortschaft Gadmen (Gemeinde Innertkirchen), kollidierte der Töfffahrer aus noch unklaren Gründen mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden Auto. Während das Motorrad im Wiesland zu liegen kam, schlug der Motorradfahrer auf der Strasse auf.

Trotz des Einsatzes von Ersthelfern, einer Ambulanz und einem Team der Rega, konnte nicht verhindert werden, dass der Motorradfahrer, ein Schweizer aus dem Kanton Wallis, aufgrund seiner schweren Verletzungen noch auf der Unfallstelle starb. Die 62-jährige Autolenkerin blieb unverletzt.

Unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Oberland sind Ermittlungen zum Unfall aufgenommen worden. Zusätzlich zu den Rettungskräften und verschiedenen Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern stand ein Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Für die Unfallarbeiten musste der Verkehr im betreffenden Abschnitt der Sustenstrasse während mehrerer Stunden wechselseitig geführt und kurzzeitig ganz angehalten werden.

( ber )