Unfall in Tägertschi – Motorradfahrer prallt gegen Baum Am Samstag ist zwischen Häutligen und Tägertschi ein Motorradfahrer verunfallt. Er wurde schwer verletzt mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Tägertschi von der Strasse abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Er wurde schwer verletzt mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Der Motorradfahrer war kurz nach 13.40 Uhr von Häutligen herkommend in Richtung Tägertschi unterwegs gewesen, als er kurz vor der Ortseinfahrt in einer Linkskurve aus noch zu klärenden Gründen rechts von der Strasse abgekommen und mit dem Baum kollidierte. Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs wurden aufgenommen.

Der schwer verletzte Lenker wurde vor Ort durch Drittpersonen betreut und nach der medizinischen Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit dem Helikopter ins Spital geflogen worden. Für die Dauer der Unfallarbeiten musste die Häutligenstrasse gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

sda/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.