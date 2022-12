Verkehrsunfall in Richigen – Motorradfahrer nach Selbstunfall ins Spital geflogen In Richigen ist am Freitagnachmittag ein Töfffahrer gestürzt. Der Mann musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital transportiert werden.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Selbstunfall am Freitagnachmittag in Richigen verletzt worden. Er wurde von der Rega in ein Spital geflogen.

Der Motorradfahrer war von Worb Richtung Grosshöchstetten unterwegs, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Der Mann verlor demnach um circa 16.20 Uhr aus noch ungeklärten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug auf Höhe der Mittelinsel, kurz bevor die Schlosswilstrasse über die Luzernstrasse führt. Die Rettungsarbeiten hätten eine kurzzeitige Totalsperrung der Strasse nötig gemacht, schrieb die Kantonspolizei weiter.

SDA/mb

Fehler gefunden?Jetzt melden.