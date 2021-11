Unfall im Berner Seeland – Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt Am Sonntag ist in Safnern ein Motorrad mit einem Auto kollidiert. Der Lenker wurde schwer verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht.

Am Sonntag kollidierte in Safnern im Berner Seeland ein Motorrad zuerst mit einem Auto und danach mit einem Abfallkübel. Der Lenker des Motorrads wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilt.

Eine zivile Patrouille der Kantonspolizei wurde demnach kurz nach 17:50 Uhr auf ein Motorrad mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Dieses fuhr zu jenem Zeitpunkt von Meinisberg her auf der Hauptstrasse in Richtung Safnern.

Das Motorrad bog von der Hauptstrasse in die Paul-Jenni-Strasse ab, wo es im Bereich der Kreuzung Talstrasse mit einem Auto kollidierte, welches auf der Talstrasse in Richtung Bergstrasse unterwegs war. Das Motorrad kam dabei ins Schleudern, kollidierte mit einem Abfallkübel und touchierte ein parkiertes Fahrzeug. Der Lenker stürzte dabei vom Motorrad und wurde schwer verletzt. Ein Ambulanzteam brachte ihn ins Spital. Der Autolenker blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallarbeiten wurde die Talstrasse ab der Hauptstrasse gesperrt. Die Feuerwehr Orpund – Safnern richtete zwischenzeitlich eine Umleitung ein. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pd/nfe

