Unfall in Erlach – Motorradfahrer musste mit der Rega ins Spital geflogen werden Am frühen Samstagabend ist in Erlach ein Motorradfahrer verunfallt. Er wurde verletzt mit der Rega ins Spital geflogen. Die Strasse war mehrere Stunden gesperrt.

Am Samstagabend verunfallte in Erlach kurz vor 17.55 Uhr ein Motorradfahrer. Der Mann war auf der Insstrasse von Ins her in Richtung Erlach gefahren, als er kurz nach der Verzweigung Bafert rechts von der Fahrbahn abkam, in einen dortigen Grünstreifen geriet und unter anderem gegen einen Pfosten prallte. Dies berichtete die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde der verletzte Motorradfahrer durch Ersthelfer betreut. Ein aufgebotenes Ambulanzteam sowie eine Rega-Crew kümmerten sich daraufhin um die medizinische Versorgung vor Ort, ehe der Mann mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen wurde.

Für die Rettungs- und Unfallarbeiten musste die Strasse im Bereich der Unfallstelle während rund drei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch Angehörige der Feuerwehr Jolimont eingerichtet.

Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Umstände wurden aufgenommen.

PD/chh

