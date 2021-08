Unfall im Berner Jura – Motorradfahrer in Orvin nach Kollision schwer verletzt Am Samstagnachmittag hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Auto schwer verletzt. Er musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Zum Unfall kam es am Samstag kurz nach 16.05 Uhr auf der Route de Frinvillier in der Nähe der Ausfahrt Frinvillier auf der A16, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Motorradfahrer auf der Route de Frinvillier von Orvin in Richtung Frinvillier unterwegs. Zur gleichen Zeit verliess ein Autofahrer die A16 bei der Ausfahrt Frinvillier und bog auf die Route de Frinvillier ab.

Aus noch unbekannten Gründen stiessen die beiden Fahrzeuge bei der Kreuzung der beiden Strassen zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, er musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Ein Krankenwagen brachte den Autofahrer zur Untersuchung ins Spital.

Die Ausfahrt Frinvillier und die Route de Frinvillier waren während der Aufräumarbeiten bis nach 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die regionale Feuerwehr OPRV und die Berufsfeuerwehr Biel waren ebenfalls im Einsatz. Die Berner Kantonspolizei leitete zur Ermittlung der Unfallursache eine Untersuchung ein.

SDA/ske

