Nach Kollision mit Auto – Motorradfahrer in Niederbipp musste ins Spital Am Donnerstagabend kam es in Niederbipp zu Verkehrsbehinderungen. Grund war ein Unfall, bei dem sich ein Motorradfahrer verletzte.

Die Situation an der Holzhäusernstrasse in Niederbipp. Screenshot: Google Maps

In Niederbipp sind am Montagabend zwei Autos und ein Motorradfahrer kollidiert, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreibt. Der Motorradfahrer musste deswegen mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert werden. Eine Automobilistin wurde von Verwandten zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Weil die Feuerwehr ausgelaufene Flüssigkeiten binden musste, war die Holzhäusernstrasse rund zwei Stunden nur einspurig befahrbar, die Züge der ASM Aare Seeland mussten auf Sicht fahren.

Gemäss Polizei kam es zum Unfall, weil eine Autolenkerin kurz vor dem Bahnübergang von der Strasse abbiegen wollte und deshalb stoppte. Der Lenker des dahinter fahrenden Autos bremste nicht rechtzeitig und rammte das vordere Auto. Dabei schob er den Wagen auf die Gegenfahrbahn, wo der Motorradfahrer unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten frontal.

zec

