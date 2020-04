Auf der Worbstrasse in Rubigen – Motorradfahrer bei Unfall verletzt Bei einer Kollision mit einem Auto verletzte sich am Montagabend ein Motorradfahrer. Er musste von einem Ambulanzteam ins Spital gebracht werden.

In Rubigen auf der Worbstrasse ereignete sich am Montagabend kurz vor 21.00 Uhr ein Unfall. Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer und hinter diesem ein Motorradfahrer von Rubigen in Richtung Worb. Auf Höhe der Hausnummer 43 war das Auto im Begriff nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Dabei kam es aus noch zu klärenden Gründen zur seitlich-frontalen Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer.

Der Motorradfahrer wurde beim Unfall verletzt. Nach der Erstversorgung durch ein Ambulanz- und ein

Team der Rega vor Ort, wurde er ins Spital gefahren. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zu den Umständen aufgenommen.

( ber )