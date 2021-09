Schwerer Unfall am Sustenpass – Motorradfahrer bei Sturz in Kurve tödlich verletzt Am Samstagvormittag ist in Gadmen ein Motorradfahrer schwer verunfallt. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Die Unfallursache wird untersucht.

Die Sustenpassstrasse oberhalb von Gadmen: In einer Rechtskurve kam es am Samstagvormittag zu einem tödlichen Unfall. (Archivbild) Foto: PD/David Birri

Am Samstagvormittag kam es in Gadmen zu einem schweren Motorradunfall: Kurz vor 10.20 Uhr war ein Töff-Fahrer auf der Sustenstrasse in Begleitung eines weiteren Motorradfahrers bergabwärts in Richtung Gadmen unterwegs. In einer Rechtskurve stürzte er aus bisher ungeklärten Gründen. Dabei verletzte er sich schwer.

Der Mann wurde von Drittpersonen bis zum Eintreffen der Rega-Crew erstbetreut. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der 53-jährige Mann aus dem Kanton Schwyz noch am Unfallort verstarb. Dies berichtete die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Oberland am Sonntagmorgen.

Für die Dauer der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Strasse während mehreren Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr innert dem Kirchet stand aufgrund ausgelaufener Flüssigkeiten und für die Verkehrsregelung im Einsatz. Zudem wurde zur Betreuung betroffener Personen das Care Team des Kantons Bern aufgeboten.

chh/pd

