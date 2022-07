Rega-Einsatz in Zwischenflüh – Motorradfahrer bei Selbstunfall schwer verletzt Am frühen Montagmorgen ist in Zwischenflüh ein Motorradfahrer gestürzt. Der Lenker wurde schwer verletzt und musste mit einem Rega-Helikopter ins Spital geflogen werden.

Blick von oben auf Zwischenflüh im Diemtigtal, wo sich der Unfall ereignete, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Foto: Bruno Petroni

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montag kurz vor 6.45 Uhr ein Selbstunfall eines Motorradfahrers auf der Hehlenweid in Zwischenflüh in der Gemeinde Diemtigen gemeldet. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Motorradfahrer auf der Hauptstrasse von Zwischenflüh herkommend in Richtung Diemtigen unterwegs. Aus noch zu klärenden Gründen stürzte der Fahrer auf Höhe Hehlenweid in einer Linkskurve», schreibt die Polizei.

Das Fahrzeug prallte anschliessend in eine Leitplanke auf der rechten Strassenseite. Der Lenker wurde beim Sturz schwer verletzt. Ein sofort ausgerücktes Ambulanzteam versorgte den Schwerverletzten vor Ort, ehe er mit einem Helikopter der Rega in ein Spital geflogen wurde.

Der Verkehr wurde zuerst wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. «Für die Bergungs- und Unfallarbeiten musste die Strasse in der Folge während rund drei Stunden komplett gesperrt werden», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Eine örtliche Umleitung wurde durch die Angehörigen der Feuerwehr Diemtigen eingerichtet. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

pkb

